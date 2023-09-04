"Цвет террора и позора": Ахеджакову призвали жёстко наказать за выходку с украинским флагом
Политолог Марков потребовал наказать Ахеджакову за инцидент с украинским флагом
Лия Ахеджакова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
В отношении людей, которые поливают грязью Россию на протяжении многих лет, должна быть быстрая и жёсткая политическая реакция. Не является исключением и советская, российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которая вышла с украинским флагом на сцену в немецком Бремене, а потом заявила, что стяг ей подсунул провокатор. Такое мнение выразил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Он допустил, что 85-летняя артистка из-за возраста могла не заметить флаг, но это маловероятно.
"Любой нормальный человек не может не заметить сочетания жёлто-синих оттенков. Это цвет террора и позора: под этим цветом уже девять лет убивают огромное количество людей. Тем более флаг был немаленький", — подчеркнул он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Марков добавил: актриса осознала, что сделала "что-то нехорошее" лишь после того, как ею заинтересовались правоохранители. Причём это уже не первый такой скандал с участием артистки, политолог назвал её "аморальным человеком". По мнению эксперта, для Ахеджаковой возмущение миллионов людей не имеет значения, так как у неё "свои ориентиры". Лишь когда таких людей наказывают, они начинают дёргаться, считает политолог.
После начала спецоперации Лия Ахеджакова заняла ярую проукраинскую позицию, критикуя руководство страны и проводимую им политику. Из-за этого артистку даже просили признать иноагентом и лишить госнаград. Впрочем, у неё нашлись и защитники — Барбара Брыльска, также занявшая антироссийскую позицию. Лайф писал, что ГУ МВД России по Москве проверит Ахеджакову на предмет дискредитации ВС РФ из-за её появления с украинским флагом на сцене в Германии.