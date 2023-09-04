В отношении людей, которые поливают грязью Россию на протяжении многих лет, должна быть быстрая и жёсткая политическая реакция. Не является исключением и советская, российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которая вышла с украинским флагом на сцену в немецком Бремене, а потом заявила, что стяг ей подсунул провокатор. Такое мнение выразил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Он допустил, что 85-летняя артистка из-за возраста могла не заметить флаг, но это маловероятно.

"Любой нормальный человек не может не заметить сочетания жёлто-синих оттенков. Это цвет террора и позора: под этим цветом уже девять лет убивают огромное количество людей. Тем более флаг был немаленький", — подчеркнул он в беседе с радио "Комсомольская правда".