Папа римский заявил, что нельзя отменять русскую культуру из-за политики

Русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем. Об этом заявил папа римский Франциск, комментируя недавний скандал после выступления перед молодыми российскими католиками.

Напомним, 25 августа понтифик в ходе Всероссийской встречи католической молодёжи заявил, что молодое поколение — наследники великой, просвещённой империи. Он призвал участников мероприятия почитать культурное и духовное богатство своей страны и не забывать её историю. Однако МИД Украины осудил речь папы, назвав её "империалистической пропагандой". В пресс-службе Франциска объяснили, что в речи не было такого смысла.

"Это был диалог с молодыми россиянами. В конце я направил послание, которое повторяю всегда: взять на себя ответственность за своё наследие", — сказал папа римский журналистам на борту самолёта перед возвращением из Монголии.

Говоря о наследии, понтифик привёл в пример идею "Великой России", потому что "русское наследие очень хорошее, очень красивое". Также он призвал подумать о музыке, литературе, Фёдоре Достоевском. Русская культура обладает огромной глубиной и красотой, её нельзя отменять из-за политических проблем, резюмировал глава Римской католической церкви.