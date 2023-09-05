"Циничный и запоздалый": В Молдавии разнесли отчёт МВД об убийстве в кишинёвском аэропорту

Отчёт полиции по ситуации с безопасностью в кишинёвском аэропорту, где в конце июня произошла стрельба, является запоздалым и циничным. Об этом в телеграм-канале написал молдавский предприниматель и оппозиционер Илан Шор.

Он подчеркнул, что сильно "запоздалый и циничный" ответ вновь продемонстрировал, как президент Молдавии Майя Санду вместе с её ставленниками позволяет себе вытирать ноги о граждан своей республики. К тому же, обратил внимание Шор, вся ответственность была перенесена на Avia Invest, при этом аэропорт уже около года находится под государственным управлением.