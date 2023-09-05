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4 сентября, 22:34

"Циничный и запоздалый": В Молдавии разнесли отчёт МВД об убийстве в кишинёвском аэропорту

Шор: Отчёт МВД об убийстве в кишинёвском аэропорту — запоздалый и циничный

Отчёт полиции по ситуации с безопасностью в кишинёвском аэропорту, где в конце июня произошла стрельба, является запоздалым и циничным. Об этом в телеграм-канале написал молдавский предприниматель и оппозиционер Илан Шор.

Он подчеркнул, что сильно "запоздалый и циничный" ответ вновь продемонстрировал, как президент Молдавии Майя Санду вместе с её ставленниками позволяет себе вытирать ноги о граждан своей республики. К тому же, обратил внимание Шор, вся ответственность была перенесена на Avia Invest, при этом аэропорт уже около года находится под государственным управлением.

"Ещё в 2019 году мы неоднократно писали письма руководству страны и правительству и рассказывали о проблемах безопасности в кишинёвском аэропорту. К сожалению, нас проигнорировали. Все эти проблемы существуют и по сей день. Всё это делается не для того, чтобы управлять страной в интересах людей, а чтобы разбогатеть быстро и бессовестно", — предположил Шор.

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Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. Мужчина был тяжело ранен в ходе задержания. 3 июля стало известно, что он скончался в больнице.

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ТАСС / Aurel Obreja

Анатолий Симоненко
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