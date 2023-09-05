Психолог раскрыла, как не развить в ребёнке синдром выученной беспомощности

Даже когда ребёнок ещё не может ничего делать сам, родителям стоит готовиться воспринимать своё чадо как отдельную личность. Именно от вас напрямую зависит, когда ваш сын или дочь ей станет и станет ли вообще. Об этом Лайфу рассказала психолог Алина Воробьёва.

Психолог Алина Воробьёва. Фото предоставлено Лайфу

"До тех пор, пока ваш малыш ещё не может совсем ничего делать самостоятельно — делайте всё вместе с ним. Не пытайтесь сделать всё, пока он спит. Лучше в это время тоже отдыхайте и набирайтесь сил. Пусть он видит и привыкает к тому, что вы чем-то занимаетесь, помимо игр и прогулок с ним", — отметила эксперт.

Она также посоветовала рассказывать ребёнку вслух, что сейчас происходит, почему и зачем вы делаете именно так, а не иначе. Например, показывайте и говорите, что вы взяли помидор, он красный, сейчас вы будете его резать синим ножом.

Когда малыш уже пытается сделать что-то сам (возможно, даже с капризами и призывами о помощи), например, дотянуться до чего-нибудь / собрать пирамидку / погладить кота / разобрать игрушку, залезть в шкаф — старайтесь выдерживать паузу, если то, что он делает, никак не вредит его здоровью.

"Не пытайтесь сделать всё за него. Чем дольше вы делаете всё за ребёнка — тем больше вы рискуете взрастить у него синдром выученной беспомощности", — добавила психолог.

Воробьёва дала ещё один важный совет: уберите ограничение в своей голове о том, что ваш ребёнок "ещё маленький", и он откроется для вас с новой стороны. А ещё чаще используйте "волшебные" слова "спасибо" и "пожалуйста", хвалите за всё, что он делает сам, будьте для него тем, кто всегда поддержит и поможет, в случае чего.

"И, конечно же, чтобы ваш ребёнок стал самостоятельным, в первую очередь, нужно самому быть самостоятельным. Как бы вы ни старались у ребёнка заложить данное качество, у вас ничего не получится, если сами вы беспомощны. Ребёнок обычно использует родительский пример поведения как основной", — добавила собеседница Лайфа.

Важно также научить малыша просить о помощи, когда он будет в ней нуждаться, и прежде чем помочь, спрашивайте, нужна ли она ему.

Для продвинутых родителей Воробьёва дала "задание со звёздочкой": побудьте на месте ребёнка в прямом смысле, прочувствуйте на себе, каково ему во взаимодействии с вами. Можно моделируйте диалоги в супружеских парах, с друзьями, родственниками или самостоятельно, но обязательно вслух.