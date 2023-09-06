Захарова: Стараниями Запада на Украине будут выращивать "урановое" зерно
Планируя поставлять киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном, страны Запада должны помнить о последствиях. В том числе и с точки зрения будущих поставок зерна с Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
"Очень важный момент, о котором молчат все, всё международное сообщество, весь Запад, все неправительственные организации, про западных экологов я вообще не говорю: а какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обеднённым ураном?" — прокомментировала Захарова.
Дипломат задалась вопросом, что же вырастят на украинской земле, если она будет "обильно удобряться" обеднённым ураном. Также Захарова вспомнила оговорку министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала зерно "кокаиновым".
Напомним, ранее Reuters сообщило, что Украина впервые получит от США снаряды с обеднённым ураном. По данным агентства, они включены Белым домом в следующий пакет военной помощи. Захарова ранее уже высказывалась, что соседнее государство станет непригодным для жизни в случае активного использования таких боеприпасов. Тем временем США пока официально не подтвердили поставки "урановых бомб".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ