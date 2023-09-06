Захарова: Стараниями Запада на Украине будут выращивать "урановое" зерно

Планируя поставлять киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном, страны Запада должны помнить о последствиях. В том числе и с точки зрения будущих поставок зерна с Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

"Очень важный момент, о котором молчат все, всё международное сообщество, весь Запад, все неправительственные организации, про западных экологов я вообще не говорю: а какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обеднённым ураном?" — прокомментировала Захарова.