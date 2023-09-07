Новый министр обороны Украины может стать подсудимым из-за преступлений прошлого
ВАКС потребовал возбудить дело против нового министра обороны Украины Умерова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обратился к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) с требованием возбудить уголовное дело в отношении министра обороны страны Рустема Умерова. По данным ВАКС, руководитель военного ведомства скрывал факты хищения госимущества на прошлом месте работе. Соответствующая информация оказалась в распоряжении издания "Комментарии".
Из обращения суда следует, что возглавлявший Фонд государственного имущества Украины Умеров и его подчинённые злоупотребляли властью, превышая свои служебные полномочия. Именно под руководством нынешнего министра обороны осуществлялась продажа некоторым предприятиям электроэнергии по ценам ниже рыночных, уверены в ВАКС.
"Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — приводит издание выдержку из вердикта суда.
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Напомним, что Умеров возглавил Минобороны Украины 6 сентября. Его предшественника Алексея Резникова президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку на прошлой неделе. Новый министр уже огласил свои планы на трансформацию ведомства по образцу государств НАТО.
ТАСС / ANDRII NESTERENKO