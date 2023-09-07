Новый министр обороны Украины может стать подсудимым из-за преступлений прошлого

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обратился к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) с требованием возбудить уголовное дело в отношении министра обороны страны Рустема Умерова. По данным ВАКС, руководитель военного ведомства скрывал факты хищения госимущества на прошлом месте работе. Соответствующая информация оказалась в распоряжении издания "Комментарии".

Из обращения суда следует, что возглавлявший Фонд государственного имущества Украины Умеров и его подчинённые злоупотребляли властью, превышая свои служебные полномочия. Именно под руководством нынешнего министра обороны осуществлялась продажа некоторым предприятиям электроэнергии по ценам ниже рыночных, уверены в ВАКС.