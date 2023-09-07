Карпин выбрал состав россиян на игру с Египтом
Сборная России отправилась на товарищеский матч с Египтом с 22 футболистами
Сборная России прилетела на игру с Египтом. Обложка © РФС / Михаил Шапаев
На товарищеский матч с национальной командой Египта в Суэц отправились 22 футболиста сборной России, которых отобрал тренерский штаб. Список приводится на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, матч состоится 7 сентября и начнётся в 19:00 мск.
Вратари: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).
Защитники: Виктор Александров ("Пари НН", Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин (все — "Ростов"), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба — "Спартак", Москва), Вячеслав Литвинов ("Сочи"), Егор Погостнов ("Локомотив", Москва).
Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — "Зенит", Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев ("Динамо", Москва), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов ("Сочи"), Ярослав Михайлов ("Пари НН"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Никита Салтыков ("Крылья Советов", Самара), Даниил Кузнецов ("Рубин", Казань).
Нападающие: Тамерлан Мусаев ("Балтика", Калининград), Владислав Шитов ("Крылья Советов").
Напомним, главный тренер российской команды Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 спортсменов. Со сборной Египта россиянам предстоит сыграть дважды: помимо седьмого сентября матч пройдёт 11-го числа.