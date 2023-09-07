Украинские беспилотники атаковали жилую многоэтажку в Энергодаре
Врио губернатора Балицкий: Дроны ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре
Украинские дроны нанесли удар по жилому 14-этажному дому в Энергодаре. Об этом сообщил в четверг, 7 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, пострадали в основном верхние этажи, где-то придётся менять остекление, а где-то ликвидировать последствия возгораний. На месте работают оперативные службы. Лишь по счастливой случайности пострадавших нет.
"Очередная атака противника поражает своим цинизмом: утром, когда жители дома собирались на работу, учёбу, родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака. Очередное доказательство преступлений Киева против мирного населения", — написал Балицкий в телеграм-канале.
Напомним, сегодня рано утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике, обломки которого попали в здание городского вокзала. Они повредили остекление, привокзальную площадь и несколько автомобилей. В восьмом часу стало известно о втором сбитом за утро дроне.
ТАСС / Александр Полегенько