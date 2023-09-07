Украинские беспилотники атаковали жилую многоэтажку в Энергодаре

Украинские дроны нанесли удар по жилому 14-этажному дому в Энергодаре. Об этом сообщил в четверг, 7 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, пострадали в основном верхние этажи, где-то придётся менять остекление, а где-то ликвидировать последствия возгораний. На месте работают оперативные службы. Лишь по счастливой случайности пострадавших нет.