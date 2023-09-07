В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону введён режим ЧС
Губернатор Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введён режим ЧС
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону на месте падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская 39, 41, 42 с 09:00 (совпадает с мск) вводится режим ЧС", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что для почти ста жителей этих трёх домов организовано питание, им также предложили разместиться в манёвренном фонде. После завершения обхода и фиксации ущерба владельцам всех повреждённых квартир будут оформлены положенные выплаты.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 7 сентября в небе над Ростовом-на-Дону средства ПВО сбили беспилотник. Мэр города позже уточнил, что попытку атаковать местные объекты предприняли два БПЛА, один из которых упал в самом центре. В связи с ЧП все экстренные и коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности.
ТАСС / Эрик Романенко