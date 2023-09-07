В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону введён режим ЧС

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону на месте падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская 39, 41, 42 с 09:00 (совпадает с мск) вводится режим ЧС", — написал он в своём телеграм-канале.