Угрозы США ввести санкции из-за поддержки выборов в новых регионах России и в Крыму никого не напугали. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в телеграм-канале.

По его словам, американцы то же самое говорили в отношении полуострова ещё в 2014 году. Тем временем "российский Крым развивается ускоренными темпами, и только в страшном сне крымчане вспоминают период своего временного пребывания в составе Украины".