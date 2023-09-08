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8 сентября, 00:51

Сенатор отреагировал на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах

Джабаров: Заявления США о санкциях из-за выборов в новых регионах не пугают

Угрозы США ввести санкции из-за поддержки выборов в новых регионах России и в Крыму никого не напугали. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в телеграм-канале.

По его словам, американцы то же самое говорили в отношении полуострова ещё в 2014 году. Тем временем "российский Крым развивается ускоренными темпами, и только в страшном сне крымчане вспоминают период своего временного пребывания в составе Украины".

В ОП разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах России

В ОП разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах России

Напомним, в этом году в России единый день голосования состоится 10 сентября. В этот день пройдут выборы глав 26 регионов, в том числе и новых, выборы депутатов заксобраний в 16 субъектах и довыборы депутатов в Госдуму РФ. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали более 1,2 миллиона россиян. В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за предстоящими выборами.

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Лариса Сафронова
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