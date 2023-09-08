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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 06:06
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CNR: Российские войска развеяли миф о непобедимости западных танков

Российским войскам удалось развеять миф о "непобедимых западных танках", говорится в статье национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.

В материалах говорится о недавних боях под селом Работино, в ходе которых бойцы ВС РФ уничтожили хвалёный британский танк Challenger 2, оснащённый якобы самой крепкой бронёй в мире. Как пишет автор статьи, если в Ираке машина действительно производила впечатление мощной и живучей, то на Украине все эти фантазии разбились о реальность и российские барражирующие боеприпасы.

"Миф о том, что западные танки непобедимы, давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь", — указал автор материала.

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Напомним, на днях стало известно об уничтожении на Запорожском направлении первого британского танка Challenger 2. По данным The Guardian, данный случай — первый с 1994 года. Факт сожжения машины уже подтвердили в Минобороны Великобритании.

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Максим Плетнёв
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