CNR: Российские войска развеяли миф о непобедимости западных танков

В материалах говорится о недавних боях под селом Работино, в ходе которых бойцы ВС РФ уничтожили хвалёный британский танк Challenger 2, оснащённый якобы самой крепкой бронёй в мире. Как пишет автор статьи, если в Ираке машина действительно производила впечатление мощной и живучей, то на Украине все эти фантазии разбились о реальность и российские барражирующие боеприпасы.