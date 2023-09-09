В Польше рассказали о ловушке, в которую попали ВСУ из-за Маска

Польше надо сделать выводы из того, что Киев фактически оказался в ловушке, попав в зависимость от частной международной компании. Такое мнение выразил польский полковник Пётр Левандовский, говоря о том, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск сорвал атаку украинских военных на Крым, отказавшись включать систему Starlink.

"Некоторые утверждают, что нам необходимо поучиться у ВСУ тому, как вести боевые действия. При всём уважении это чушь. Вооружённые силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою позицию", — отметил он в беседе с интернет-порталом Onet.