В Польше рассказали о ловушке, в которую попали ВСУ из-за Маска
Польский полковник Левандовский: ВСУ попали в зависимость от SpaceX Маска
Польше надо сделать выводы из того, что Киев фактически оказался в ловушке, попав в зависимость от частной международной компании. Такое мнение выразил польский полковник Пётр Левандовский, говоря о том, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск сорвал атаку украинских военных на Крым, отказавшись включать систему Starlink.
"Некоторые утверждают, что нам необходимо поучиться у ВСУ тому, как вести боевые действия. При всём уважении это чушь. Вооружённые силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою позицию", — отметил он в беседе с интернет-порталом Onet.
Левандовский считает, что Маск действовал по своему усмотрению. Полковник также подчеркнул: если бы у украинской армии были собственные системы Starlink, такого бы не случилось.
Как сообщал Лайф, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. А на следующий день предприниматель отреагировал на это, заявив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал предприниматель в соцсетях. Также Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.
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