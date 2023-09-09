Владельцы элитных авто устроили скромную "тусовку" на парковке в Москве, боясь задержаний
SHOT: Владельцы Muscle car собрались на парковке в Москве, чтобы их не задержали
В Москве владельцы маслкаров (Muscle car) пригнали свои дорогостоящие автомобили на одну из столичных парковок. Десятки Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Ford Mustang и других элитных моделей можно было заметить сегодня в поселении Московский. Владельцы таких машин обычно любят устраивать эффектные массовые заезды и выкладывать видео с них в соцсети, однако на этот раз они решили не повторять ошибок прошлого года.
Владельцы Muscle car собрались на парковке в поселении Московский. Видео © Telegram / SHOT
Всё дело в том, что компетентные органы не выдали любителям авторазвлечений разрешение на массовый автопробег, поэтому, чтобы не быть задержанными за незаконный заезд, москвичи скромно собрались на стоянке, полюбовались на авто друг друга, пообщались и разъехались. Сведений о задержаниях не поступало.
Лайф напоминает, в августе 2022 года владельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег, полицейские проводили в автозак. Машины тогда отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было разрешения, планировалось, что участие примут примерно 200 дорогих авто. Инициатором стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни. Тогда его арестовали на 15 суток.
Telegram / SHOT