Владельцы элитных авто устроили скромную "тусовку" на парковке в Москве, боясь задержаний

В Москве владельцы маслкаров (Muscle car) пригнали свои дорогостоящие автомобили на одну из столичных парковок. Десятки Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Ford Mustang и других элитных моделей можно было заметить сегодня в поселении Московский. Владельцы таких машин обычно любят устраивать эффектные массовые заезды и выкладывать видео с них в соцсети, однако на этот раз они решили не повторять ошибок прошлого года.

Владельцы Muscle car собрались на парковке в поселении Московский. Видео © Telegram / SHOT

Всё дело в том, что компетентные органы не выдали любителям авторазвлечений разрешение на массовый автопробег, поэтому, чтобы не быть задержанными за незаконный заезд, москвичи скромно собрались на стоянке, полюбовались на авто друг друга, пообщались и разъехались. Сведений о задержаниях не поступало.