Украинские военные будут продолжать так называемое контрнаступление и после холодов, несмотря на то, что сражаться станет гораздо сложнее из-за плохих погодных условий. Об этом заявил глава военной разведки Незалежной Кирилл Буданов.

"Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее", — сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью Reuters.

Также руководитель ГУР признал, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем он ожидал. По его словам, помимо минных полей, ключевым фактором, который тормозит продвижение украинских войск, стали российские беспилотники.