Буданов раскрыл планы ВСУ на зиму
Буданов заявил о планах Украины продолжить контрнаступление зимой
Украинские военные будут продолжать так называемое контрнаступление и после холодов, несмотря на то, что сражаться станет гораздо сложнее из-за плохих погодных условий. Об этом заявил глава военной разведки Незалежной Кирилл Буданов.
"Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее", — сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью Reuters.
Также руководитель ГУР признал, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем он ожидал. По его словам, помимо минных полей, ключевым фактором, который тормозит продвижение украинских войск, стали российские беспилотники.
А ранее Буданов признал, что ВСУ несут большие потери на фронте. При этом он назвал такую ситуацию реальностью, "к которой нужно привыкнуть".
Напомним, уже три месяца длится широко анонсированное украинское контрнаступление. Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями. По данным МО РФ, за три месяца Киев потерял уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось.
T.me / V_Zelenskiy_official