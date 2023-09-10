Водителя Байдена уволили после того, как он решил потаксовать в Нью-Дели

Индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Нью-Дели уволили за то, что тот решил потаксовать. Об этом сообщает Indian Express.

По данным издания, индийский МИД нанял местного водителя в президентский кортеж Байдена. Однако мужчина, пока ждал американского лидера, решил подвезти постоянного клиента. В итоге сотрудники службы безопасности остановили машину, после чего было принято решение отстранить водителя от работы в кортеже.