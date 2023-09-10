Водителя Байдена уволили после того, как он решил потаксовать в Нью-Дели
IE: В Нью-Дели за подвоз частного клиента уволили водителя из кортежа Байдена
Индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Нью-Дели уволили за то, что тот решил потаксовать. Об этом сообщает Indian Express.
По данным издания, индийский МИД нанял местного водителя в президентский кортеж Байдена. Однако мужчина, пока ждал американского лидера, решил подвезти постоянного клиента. В итоге сотрудники службы безопасности остановили машину, после чего было принято решение отстранить водителя от работы в кортеже.
Напомним, в эти выходные в Нью-Дели проходит саммит "Двадцатки". Ранее Лайф сообщал, что декларацию G20 назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Глобальный Юг не позволил Западу украинизировать итоговый документ саммита G20.
ТАСС / Picture alliance