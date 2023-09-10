В Крыму гаишники месяц штрафовали мёртвого водителя

В Крыму двое сотрудников ГИБДД на протяжении месяца штрафовали 41-летнего мужчину за нарушения ПДД. И всё бы ничего, но водитель этот погиб в середине июля, сообщает телеграм-канал SHOT.

Капитан и майор после смерти водителя решили улучшить свою статистику. В результате они прописали, что погибший дважды ездил по Ялте в состоянии алкогольного опьянения за рулём. При этом он якобы отказывался от медосвидетельствования и однажды "перебежал" дорогу в неположенном месте. Когда же начальство гаишников узнало об этих махинациях, началась проверка. Причём капитан и майор взяли больничный, поэтому пока что следователи опросить их не могут.