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10 сентября, 16:02

"Храбрые люди": Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов на выборах в новых регионах РФ

Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов на выборах в новых регионах России

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов за участие в наблюдении за выборами в новых регионах РФ. Она отметила, что, несмотря на антироссийскую атмосферу в западных странах, иностранцы не побоялись давления и приехали.

"Вы очень храбрые люди, потому что для вас важны правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть всё своими глазами. И как высококлассные специалисты в электоральной сфере вы можете сделать откровенные и объективные выводы по выборам. Мы восхищаемся вашей храбростью и благодарим вас", — отметила Памфилова.

В марте следующего года в РФ состоятся выборы президента. Глава Центризбиркома сообщила, что к этому событию будет приурочена международная конференция по электоральным процессам и вызовам. Она подчеркнула, что зарубежные эксперты могут поучаствовать в ней и обменяться мнениями с коллегами из других государств. Кроме того, Памфилова пригласила специалистов приехать на выборы президента РФ в качестве наблюдателей.

Опубликованы первые результаты выборов во всех новых регионах России

Опубликованы первые результаты выборов во всех новых регионах России

Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "Выборы идут под дулом автоматов" и "Регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев

Никита Осипов
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