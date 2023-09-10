"Храбрые люди": Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов на выборах в новых регионах РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов за участие в наблюдении за выборами в новых регионах РФ. Она отметила, что, несмотря на антироссийскую атмосферу в западных странах, иностранцы не побоялись давления и приехали.

"Вы очень храбрые люди, потому что для вас важны правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть всё своими глазами. И как высококлассные специалисты в электоральной сфере вы можете сделать откровенные и объективные выводы по выборам. Мы восхищаемся вашей храбростью и благодарим вас", — отметила Памфилова.