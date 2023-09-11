"Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах", — рассказал бывший разведчик.