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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 02:27
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В США напомнили, какая участь ждёт западную технику на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон напомнил, как ВС РФ разбили иностранный Patriot в Киеве

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил, что российские войска уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине.

"Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах", — рассказал бывший разведчик.

Аналитик убеждён, что такая же судьба ждёт и другое иностранное вооружение, которое будет поставлено на Украину. Например, новые западные танки уничтожат, как только они окажутся на передовой, а истребители F-16 — собьют.

СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"
СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

Как сообщал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении зенитной установки.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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