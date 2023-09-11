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11 сентября, 05:39

Александр Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области

Глава Воронежской области Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов

<p>Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/58274/photos/54934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обложка © kremlin.ru

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам обработки 100% протоколов сохраняет за собой кресло главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил 76,83% голосов избирателей.

Гусев, выдвинутый от партии "Единая Россия" получил 76,83% голосов. Его оппонент от КПРФ Андрей Рогатнев набрал 8,50%. Другие кандидаты также не смогли преодолеть порог в 10%.

Так, кандидат от ЛДПР Павел Большов получил 5,62%, Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия — За правду" набрал 4,51%, а Игорь Борисов от "Родины" — 3,23%.

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Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Известно, что кресла сохранили глава Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр столицы Сергей Собянин.

Оксана Попова
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