Александр Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области
Глава Воронежской области Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов
Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обложка © kremlin.ru
Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам обработки 100% протоколов сохраняет за собой кресло главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил 76,83% голосов избирателей.
Гусев, выдвинутый от партии "Единая Россия" получил 76,83% голосов. Его оппонент от КПРФ Андрей Рогатнев набрал 8,50%. Другие кандидаты также не смогли преодолеть порог в 10%.
Так, кандидат от ЛДПР Павел Большов получил 5,62%, Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия — За правду" набрал 4,51%, а Игорь Борисов от "Родины" — 3,23%.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Известно, что кресла сохранили глава Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр столицы Сергей Собянин.