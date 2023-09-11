Александр Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам обработки 100% протоколов сохраняет за собой кресло главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил 76,83% голосов избирателей.

Гусев, выдвинутый от партии "Единая Россия" получил 76,83% голосов. Его оппонент от КПРФ Андрей Рогатнев набрал 8,50%. Другие кандидаты также не смогли преодолеть порог в 10%.