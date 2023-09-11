Михаил Котюков сохранил пост губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков победил на выборах с 70,22% голосов
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы региона. По информации первого заместителя губернатора Сергея Пономаренко, он заручился поддержкой 70,22% избирателей.
После обработки 100% бюллетеней Михаил Котюков набрал 70,22% голосов. Он был выдвинут партией "Единая Россия". Александр Глисков от ЛДПР набрал 11,32%, Ирина Иванова от партии "Зелёные" — 8,14%, кандидат от КПРФ Андрей Новак получил 6,03%, а Максим Маркерт от "Справедливой России — Патриоты — За правду" — 1,7%.
Котюков с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования России, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешёл на работу в Минфин. С 2018 года является членом высшего совета "Единой России". С апреля этого года он является врио главы Красноярского края.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий глава Приморского края Олег Кожемяко.