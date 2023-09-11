Михаил Котюков сохранил пост губернатора Красноярского края

После обработки 100% бюллетеней Михаил Котюков набрал 70,22% голосов. Он был выдвинут партией "Единая Россия". Александр Глисков от ЛДПР набрал 11,32%, Ирина Иванова от партии "Зелёные" — 8,14%, кандидат от КПРФ Андрей Новак получил 6,03%, а Максим Маркерт от "Справедливой России — Патриоты — За правду" — 1,7%.

Котюков с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования России, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешёл на работу в Минфин. С 2018 года является членом высшего совета "Единой России". С апреля этого года он является врио главы Красноярского края.