В Кремле объяснили решение повысить призывной возраст
Песков: Повышение призывного возраста обусловлено рекомендациями Минобороны
Решение о повышении призывного возраста обусловлено рекомендациями Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что эксперты ведомства вынесли свои суждения в связи с демографической ситуацией и потребностями военного строительства.
"Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это Министерство обороны. И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала РБК.
Песков добавил, что в данном случае рекомендации были признаны обоснованными и их приняли в виде закона.
Напомним, границы призывного возраста, согласно новому закону о его повышении, составляют от 18 до 30 лет (вместо 18–27). В Госдуме объяснили, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно с 18 лет. Ранее также уточнялось, что новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года, а граждане, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, не подлежат призыву.
ТАСС / Сергей Савостьянов