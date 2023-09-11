В Кремле объяснили решение повысить призывной возраст

Решение о повышении призывного возраста обусловлено рекомендациями Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что эксперты ведомства вынесли свои суждения в связи с демографической ситуацией и потребностями военного строительства.

"Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это Министерство обороны. И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала РБК.