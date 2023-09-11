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11 сентября, 09:57

В Кремле объяснили решение повысить призывной возраст

Песков: Повышение призывного возраста обусловлено рекомендациями Минобороны

Решение о повышении призывного возраста обусловлено рекомендациями Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что эксперты ведомства вынесли свои суждения в связи с демографической ситуацией и потребностями военного строительства.

"Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это Министерство обороны. И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала РБК.

Песков добавил, что в данном случае рекомендации были признаны обоснованными и их приняли в виде закона.

Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Напомним, границы призывного возраста, согласно новому закону о его повышении, составляют от 18 до 30 лет (вместо 18–27). В Госдуме объяснили, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно с 18 лет. Ранее также уточнялось, что новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года, а граждане, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, не подлежат призыву.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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