Врачи рассказали, что будет с внезапно решившим завязать алкоголиком

11 сентября в России отмечается День трезвости, и это повод задуматься над тем, чтобы полностью отказаться от алкоголя. Специалисты подчёркивают: утверждения о том, что спиртное продлевает жизнь, — миф.

"Крепкий алкоголь обжигает дёсны, алкоголь любого градуса начинает вымывать кальций из организма человека. Попав в желудок, алкоголь оказывает негативное воздействие на органы пищеварения", — отметила в беседе с РИАМО психиатр-нарколог, главный врач медицинского стационара "Гармония" Марина Калюжная.

По её словам, в результате разрушаются клетки внутренней поверхности пищеварительных органов. С каждой рюмкой развивается цирроз печени и повышается риск возникновения онкологии.

В свою очередь врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров подчеркнул, что в таком случае не только печень, но и сердце работает на пределе, из-за чего возникает тахикардия и поднимается артериальное давление. Кроме того, страдают кровеносные сосуды, закупориваются капилляры и образуются тромбы. Алкоголь вызывает сильное обезвоживание и серьёзно снижает иммунитет. Калюжная добавила, что пьющие люди зачастую становятся агрессивными, их мыслительные процессы замедляются, в то время как обостряются психологические проблемы.

"Так как главный эффект этанола — психостимулирующий, основной его удар приходится на нервную систему. Под его влиянием происходит безвозвратная гибель нейронов, возникают кровоизлияния в мозговых структурах (микроинсульты, микроинфаркты), уменьшается объём головного мозга и сглаживаются мозговые извилины. Всё это неизбежно отражается на когнитивной деятельности и ведёт к деградации человека", — заметил Петров.

Из-за того, что этанол активирует выработку дофамина и эндорфина, то есть "гормонов удовольствия", алкоголь вызывает зависимость. Калюжная отметила, что при отказе от спиртного на неделю у человека исчезнет похмельный синдром и улучшится сон.

"Кошмары отступают. Постепенно нормализуется работа печени, лучше начинает работать пищеварительный тракт. А уже через месяц спирт окончательно выветривается из головного мозга. Восстанавливается нормальная мозговая активность", — пояснила эксперт.

Если завязать со спиртным не только на словах, но и на деле, то через год печень может обновиться и стать здоровой. Кроме того, улучшится метаболизм, пищеварение и общее самочувствие. Что немаловажно, полностью восстановятся половые функции.

Однако резкий отказ может быть опасен — тут самое время вспомнить про белую горячку. Такое состояние ещё называется алкогольный делирий — в это время появляются странные мысли и галлюцинации. Если вовремя не госпитализировать, то пациент может умереть. Если человек решил поменять жизнь в лучшую сторону, то лучше обратиться к врачу.