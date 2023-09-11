В МИД рассказали о лжи Запада про выборы в новых регионах

Страны Запада активно врут, будто бы жители новых регионов России были вынуждены голосовать на выборах "под дулом пистолета", рассказал ТАСС специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Он подчеркнул, что это заведомая ложь.