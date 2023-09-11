В МИД рассказали о лжи Запада про выборы в новых регионах
Посол Аскальдович: Запад врёт о выборах в новых регионах "под дулом пистолета"
Страны Запада активно врут, будто бы жители новых регионов России были вынуждены голосовать на выборах "под дулом пистолета", рассказал ТАСС специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Он подчеркнул, что это заведомая ложь.
"Это совсем не так. Вооружённые силы России обеспечивали избирателям соответствующую охрану и защиту с учётом сохраняющейся угрозы нападений со стороны украинских нацистов", — пояснил Аскальдович.
Напомним, с 8 по 10 сентября во всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин