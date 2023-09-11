Оружейный барон Моралес поставляет Киеву ракеты, пишут СМИ
NYT: Компания Global Ordnance Моралеса поставляет Украине танки и ракеты
Оружейный барон Марк Моралес (в центре) позирует с двумя сотрудниками — Владимиром Койфманом (слева), старшим сержантом украинской армии, и Денисом Ванашем, бывшим советником Министерства обороны. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Global Ordnance
Американские власти при отправке очередной партии оружия Киеву порой обращаются к малоизвестным торговцам. Оказалось, что одним из них является Марк Моралес, владеющий Global Ordnance — компанией, с которой у Пентагона подписаны контракты на миллиард долларов.
По данным The New York Times (NYT), у оружейного барона есть прямые договорённости с Украиной, причём сумма таких контрактов — 200 миллионов долларов. Издание пишет, что в августе в Киеве состоялась встреча, на которой присутствовал Моралес, а также украинские чиновники и военные. Выяснилось, что в их числе был старший сержант территориальной обороны ВСУ Владимир Койфман, который работает в Global Ordnance и занимается организацией встреч продавцов и покупателей. Кроме того, среди участников был экс-советник бывшего главы Минобороны Незалежной Денис Ванаш. Американская газета пишет, что он также является сотрудником компании.
Известно, что организация появилась в 2013 году, причём Марк Моралес и до этого торговал оружием на протяжении более чем десятка лет. Такую деятельность ему пришлось приостановить на какое-то время из-за обвинения в отмывании денег в 2009 году. Поводом послужило видео, где он обсуждал, как лучше передать взятки зарубежным чиновникам. В итоге расследование прекратилось.
Примечательно, что у оружейного барона особые связи с Пентагоном, поэтому у него есть возможность закупать больше товара, а также перекупать его у конкурентов. Причём в Незалежной против организации проводится антикоррупционное расследование. Оно началось после сорвавшейся сделки — дело в том, что сначала контракт получила украинская государственная компания, однако потом он достался Global Ordnance.
Как сообщал Лайф, Министерство обороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Но Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Киеву этих ракет. Позже американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты. В августе координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что никаких изменений по этому вопросу нет.