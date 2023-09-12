"Близки к этому": СМИ узнали о готовности США отправить ВСУ ракеты большой дальности

Власти Соединённых Штатов в настоящее время близки к тому, чтобы одобрить поставку дальнобойных ракет с кассетной боевой частью Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырёх американских чиновников.

"Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начинённых кассетными бомбами, Украине", — говорится в публикации.