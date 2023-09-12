"Близки к этому": СМИ узнали о готовности США отправить ВСУ ракеты большой дальности
Reuters: США могут одобрить поставки дальнобойных ракет с кассетными бомбами ВСУ
Власти Соединённых Штатов в настоящее время близки к тому, чтобы одобрить поставку дальнобойных ракет с кассетной боевой частью Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырёх американских чиновников.
"Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начинённых кассетными бомбами, Украине", — говорится в публикации.
В Белом доме рассматривают поставку Киеву ракет ATACMS, дальность полёта которых достигает 300 километров, или GMLRS c кассетными боеприпасами, рассказали собеседники агентства. В то же время чиновники заметили, что окончательное решение по этому вопросу на данный момент ещё не принято.
Лайф рассказывал, что Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Но Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Киеву этих ракет. Однако накануне стало известно, что всё же в Белом доме допускают передачу ATACMS Украине, но пока не готовы объявить об этом.
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