10 квартир с ужасным дизайном, жизнь в которых сведёт с ума любого
Вы не поверите своим глазам, но все примеры ниже — чистая правда. Эти квартиры выставили на продажу, хотя непонятно, кто сможет жить в таком ужасе. Благо мы это увидим только на фотографиях — посмеяться там точно есть над чем.
"В Москве сдаётся квартира в стиле суперлофт. Площадь жилья составляет 67 квадратных метров, а цена аренды всего 35 000 рублей в месяц", — Василиса Ковальчук.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Василисы Ковальчук
"Двор-колодец. Хороший вид из окна", — Надежда Кузнецова.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Глеба Волочаева
"Квартира в "Москве-Сити" 8,5 м2 за восемь лимонов!" — Vanio Gaidamaka.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Vanio Gaidamaka
"Когда тяга делать детям поделки в детский сад вышла из-под контроля", — Евгения Шаровая.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Евгении Шаровой
"А у меня даже какое-то приятное чувство вызывает. Как будто в 2000 году приходишь в гости к богатым родственникам, которые сделали евроремонт, и удивляешься тому, как всё необычно, богато и красиво! А потом возвращаешься домой, к скромному ремонту, старенькой стенке и коврам, но при этом почему-то чувствуешь уют и некоторое облегчение", — Аглая Корн.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Ильи Зимбицкого
"Если чересчур перебрать на вечеринке и ваш сердобольный друг (или подруга) притащит вас ночевать в такие белые, сверкающие палаты, то, когда очухаетесь поутру, вы можете подумать, что очутились уже на том свете", — Varvara Ettelien.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу
"Для мечтающих жить в бочке. Уважаемые дамы и господа! Представляю вашему вниманию дом в центре города с участком в 11 соток <...>. Да, дом достаточно старый, но ремонт сделать никто не отменял. 6 500 000 рублей", — Елена Нехорошкова.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Елены Нехорошковой
"Люстра для любителей экстрима", — Марина Ласукова.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Марины Ласуковой
"Теперь звуки табуреток от соседей сверху мне стали куда понятнее", — Яшташ Кашкадринский.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Катерины Алюшиной
"Яркая однушка в Самаре", — Марина Прокофьева.
Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Марины Прокофьевой