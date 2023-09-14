10 квартир с ужасным дизайном, жизнь в которых сведёт с ума любого

"В Москве сдаётся квартира в стиле суперлофт. Площадь жилья составляет 67 квадратных метров, а цена аренды всего 35 000 рублей в месяц", — Василиса Ковальчук.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Василисы Ковальчук

"Двор-колодец. Хороший вид из окна", — Надежда Кузнецова.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Глеба Волочаева

"Квартира в "Москве-Сити" 8,5 м2 за восемь лимонов!" — Vanio Gaidamaka.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Vanio Gaidamaka

"Когда тяга делать детям поделки в детский сад вышла из-под контроля", — Евгения Шаровая.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Евгении Шаровой

"А у меня даже какое-то приятное чувство вызывает. Как будто в 2000 году приходишь в гости к богатым родственникам, которые сделали евроремонт, и удивляешься тому, как всё необычно, богато и красиво! А потом возвращаешься домой, к скромному ремонту, старенькой стенке и коврам, но при этом почему-то чувствуешь уют и некоторое облегчение", — Аглая Корн.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Ильи Зимбицкого

"Если чересчур перебрать на вечеринке и ваш сердобольный друг (или подруга) притащит вас ночевать в такие белые, сверкающие палаты, то, когда очухаетесь поутру, вы можете подумать, что очутились уже на том свете", — Varvara Ettelien.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу

"Для мечтающих жить в бочке. Уважаемые дамы и господа! Представляю вашему вниманию дом в центре города с участком в 11 соток <...>. Да, дом достаточно старый, но ремонт сделать никто не отменял. 6 500 000 рублей", — Елена Нехорошкова.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Елены Нехорошковой

"Люстра для любителей экстрима", — Марина Ласукова.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Марины Ласуковой

"Теперь звуки табуреток от соседей сверху мне стали куда понятнее", — Яшташ Кашкадринский.

Фото © VK / Как в лучших домах Парижу, от Катерины Алюшиной

"Яркая однушка в Самаре", — Марина Прокофьева.