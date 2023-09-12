Песков: Отдельных переговоров министров обороны КНДР и России не планируется
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Отдельные переговоры глав оборонных ведомств России и Северной Кореи в ходе визита лидера республики Ким Чен Ына в Россию не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
При этом он сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах лидеров. О том, где планируется проведение переговоров президента России Владимира Путина и его северокорейского коллеги, Песков предпочёл не говорить. Однако добавил, что пройдёт встреча политиков уже на днях.
Напомним, ранее стало известно о встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Она планируется на Дальнем Востоке. Лидер республики выехал в Россию спецпоездом вместе с главой МИД и военными. Как рассказали в Кремле, в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и сотрудничество, а также торгово-экономические связи между государствами. Кроме того, они затронут ситуацию в регионе и международную обстановку. При этом Песков допустил, что при необходимости Россия готова обсудить с КНДР и санкции СБ ООН.