Песков: Отдельных переговоров министров обороны КНДР и России не планируется

Отдельные переговоры глав оборонных ведомств России и Северной Кореи в ходе визита лидера республики Ким Чен Ына в Россию не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах лидеров. О том, где планируется проведение переговоров президента России Владимира Путина и его северокорейского коллеги, Песков предпочёл не говорить. Однако добавил, что пройдёт встреча политиков уже на днях.