В Британии озвучили дату готовности прототипов танка Challenger 3
Генштаб Британии: Первые прототипы танка Challenger 3 будут готовы к концу года
Рабочие прототипы танка Challenger 3 увидят свет уже в конце 2023 года. Соответствующий анонс озвучил начальник Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс.
"Мы увидим первые прототипы Challenger 3 в этом году", — заявил генерал, выступая на выставке вооружений в Лондоне.
По опубликованным ранее данным, конструированием бронемашины британское оборонное предприятие BAE Systems занимается совместно с немецкой компанией Rheinmetall. Перспективная разработка впервые будет оснащена гладкоствольным орудием, в отличие от Challenger 2 с нарезным стволом. Огневые испытания созданной в ФРГ пушки уже завершены.
Тем временем предшественник нового британского танка в лице Challenger 2 продолжает хоронить репутацию в рамках украинского контрнаступления. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, на счету российских бойцов уже две уничтоженные бронемашины этого типа. Произошедшее вызвало у начальника Генштаба ВС королевства "сильные эмоции", рассказывал Лайф ранее.
Wikipedia / Gustavo Olgiati