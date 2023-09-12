В Британии озвучили дату готовности прототипов танка Challenger 3

Рабочие прототипы танка Challenger 3 увидят свет уже в конце 2023 года. Соответствующий анонс озвучил начальник Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс.

"Мы увидим первые прототипы Challenger 3 в этом году", — заявил генерал, выступая на выставке вооружений в Лондоне.