Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 19:36

В Британии озвучили дату готовности прототипов танка Challenger 3

Генштаб Британии: Первые прототипы танка Challenger 3 будут готовы к концу года

Рабочие прототипы танка Challenger 3 увидят свет уже в конце 2023 года. Соответствующий анонс озвучил начальник Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс.

"Мы увидим первые прототипы Challenger 3 в этом году", — заявил генерал, выступая на выставке вооружений в Лондоне.

По опубликованным ранее данным, конструированием бронемашины британское оборонное предприятие BAE Systems занимается совместно с немецкой компанией Rheinmetall. Перспективная разработка впервые будет оснащена гладкоствольным орудием, в отличие от Challenger 2 с нарезным стволом. Огневые испытания созданной в ФРГ пушки уже завершены.

В США назвали уничтожение танка Challenger 2 плохой рекламой западного оружия

В США назвали уничтожение танка Challenger 2 плохой рекламой западного оружия

Тем временем предшественник нового британского танка в лице Challenger 2 продолжает хоронить репутацию в рамках украинского контрнаступления. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, на счету российских бойцов уже две уничтоженные бронемашины этого типа. Произошедшее вызвало у начальника Генштаба ВС королевства "сильные эмоции", рассказывал Лайф ранее.

Обложка ©

Wikipedia / Gustavo Olgiati

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Великобритания
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров