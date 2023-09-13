Германия победила Францию после позорных результатов и отставки главного тренера

Сборная Германии победила команду Франции в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1, что позволило немцам прервать неудачную серию из пяти игр.

Забитыми мячами отметились Томас Мюллер (4-я минута) и Лерой Сане. Единственный гол французов на счету Антуана Гризманна, реализовавшего пенальти на 89-й минуте.

Это был первый матч немецкой команды под руководством временно исполняющего обязанности Руди Фёллера. Напомним, после поражения от Японии в отставку был отправлен Ханс-Дитер Флик. Сборная Германии не участвует в отборе на Евро-2024, попав туда на правах хозяйки турнира.