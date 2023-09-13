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12 сентября, 21:25

Германия победила Францию после позорных результатов и отставки главного тренера

Германия одержала победу над Францией, прервав неудачную серию

<p>Томас Мюллер забивает гол сборной Франции. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1701687448370032764/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Germany</a></p>

Томас Мюллер забивает гол сборной Франции. Обложка © X / Germany

Сборная Германии победила команду Франции в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1, что позволило немцам прервать неудачную серию из пяти игр.

Забитыми мячами отметились Томас Мюллер (4-я минута) и Лерой Сане. Единственный гол французов на счету Антуана Гризманна, реализовавшего пенальти на 89-й минуте.

Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче отбора Евро-2024

Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче отбора Евро-2024

Это был первый матч немецкой команды под руководством временно исполняющего обязанности Руди Фёллера. Напомним, после поражения от Японии в отставку был отправлен Ханс-Дитер Флик. Сборная Германии не участвует в отборе на Евро-2024, попав туда на правах хозяйки турнира.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Белоруссии проиграла команде Израиля, пропустив на последней минуте. Белорусы после шести игр идут на пятой строчке в своей группе с активом в четыре балла.

Артур Лапсаков
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