Песков: Позиция РФ по санкциям ООН в адрес КНДР не мешает связям с Пхеньяном

Москва продолжит отношения с Пхеньяном, несмотря на свою позицию по санкциям в отношении КНДР со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединённых Наций, в Совете Безопасности, но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", — подчеркнул представитель Кремля.