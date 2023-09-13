Песков: Позиция РФ по санкциям ООН в адрес КНДР не мешает связям с Пхеньяном
Москва продолжит отношения с Пхеньяном, несмотря на свою позицию по санкциям в отношении КНДР со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединённых Наций, в Совете Безопасности, но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, накануне лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. По его словам, визит покажет важность отношений с РФ. Он и Владимир Путин уже приехали на космодром Восточный в Амурской области и провели переговоры. Как сказал северокорейский лидер, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.
ТАСС / Валерий Шарифулин