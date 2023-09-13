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13 сентября, 11:24

Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат КНДР у границы Украины

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын не обсуждали на переговорах возможность размещения северокорейских солдат на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никак не касались. Речь шла о развитии двусторонних отношений", — сказал он, комментируя соответствующие публикации западных СМИ.

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Напомним, сегодня Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он выразил надежду, что наши страны будут всегда вместе бороться с империализмом. Как позднее сообщил Путин, его коллега намерен посетить Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

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ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
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