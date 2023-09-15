10 фотодоказательств, насколько же дети глупенькие — но именно за это мы их и любим

"Скажи мне, что у тебя трёхлетний ребёнок, не говоря, что у тебя трёхлетний ребёнок", — Lost-Cateran.

Фото © Reddit / Lost-Cateran

"Тот случай, когда я придумал, как снять крышку с вентиляционного отверстия, и застрял в нём", — yatenate.

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"Думаю, моему 9-летнему ребёнку было просто интересно", — wonder-maker.

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"Как же мой сын хорош в прятках..." — smarmiebastard.

Фото © Reddit / smarmiebastard

"Как сказала дочь, у меня уже слишком много однодолларовых банкнот!" — slimbender.

Фото © Reddit / slimbender

"Она попросила воспользоваться моими беспроводными наушниками. И вот как их использует", — CallMeTurtleMeat.

Фото © Reddit / CallMeTurtleMeat

"Когда я был ребёнком, сделал этот красивый "маяк" на занятиях в начальной школе. Моя семья тогда не могла перестать смеяться. С тех пор он так и висит на стене — и родные продолжают рассказывать всем историю о том, какой "маяк" я сделал", — Jusan1.

Фото © Reddit / Jusan1

"Вот моя дочь в диком восторге от поедания блёсток..." — pocketfullofuranium.

Фото © Reddit / pocketfullofuranium

"Мама заподозрила неладное, когда стало слишком тихо. Вот в каком состоянии она её нашла. Если что, то всё — помада", — i_hateeveryone.

Фото © Reddit / i_hateeveryone

"Девочка подумала, что натянуть ведро себе на голову — хорошая идея", — SirDipsy.