10 фотодоказательств, насколько же дети глупенькие — но именно за это мы их и любим
Малыши — цветы жизни, которые заставляют наши сердца биться быстрее… От любви или каких-то других эмоций? Как повезёт. Собрали 10 смешных кадров, глядя на которые вы порадуетесь, что там запечатлены не ваши детки.
"Скажи мне, что у тебя трёхлетний ребёнок, не говоря, что у тебя трёхлетний ребёнок", — Lost-Cateran.
Фото © Reddit / Lost-Cateran
"Тот случай, когда я придумал, как снять крышку с вентиляционного отверстия, и застрял в нём", — yatenate.
Фото © Reddit / yatenate
"Думаю, моему 9-летнему ребёнку было просто интересно", — wonder-maker.
Фото © Reddit / wonder-maker
"Как же мой сын хорош в прятках..." — smarmiebastard.
Фото © Reddit / smarmiebastard
"Как сказала дочь, у меня уже слишком много однодолларовых банкнот!" — slimbender.
Фото © Reddit / slimbender
"Она попросила воспользоваться моими беспроводными наушниками. И вот как их использует", — CallMeTurtleMeat.
Фото © Reddit / CallMeTurtleMeat
"Когда я был ребёнком, сделал этот красивый "маяк" на занятиях в начальной школе. Моя семья тогда не могла перестать смеяться. С тех пор он так и висит на стене — и родные продолжают рассказывать всем историю о том, какой "маяк" я сделал", — Jusan1.
Фото © Reddit / Jusan1
"Вот моя дочь в диком восторге от поедания блёсток..." — pocketfullofuranium.
Фото © Reddit / pocketfullofuranium
"Мама заподозрила неладное, когда стало слишком тихо. Вот в каком состоянии она её нашла. Если что, то всё — помада", — i_hateeveryone.
Фото © Reddit / i_hateeveryone
"Девочка подумала, что натянуть ведро себе на голову — хорошая идея", — SirDipsy.
Фото © Reddit / SirDipsy