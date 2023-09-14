Британский ФК с непроизносимым названием из 58 букв попал под крыло Ла Лиги
Испанская Ла Лига будет спонсировать команду из Уэльса с самым длинным названием
Испанская Ла Лига стала спонсором уэльского клуба из пятого дивизиона. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laliga
Футбольный клуб из пятой лиги Уэльса с самым длинным наименованием в мире получит спонсорскую поддержку испанской Ла Лиги. Полное название команды звучит как Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
В достигнутом соглашении сказано, что теперь на форме игроков будет красоваться логотип Ла Лиги. Также он появится на спонсорском знаке на въезде в поселение, в честь которого и назван клуб, который для краткости называют "Лланфэйрпвлл". Все двойные буквы "л" в названии заменят на знак испанского дивизиона. Сотрудничество продлится один сезон.
Между тем глава футбольной федерации Испании Луис Рубиалес заявил о намерении покинуть пост президента RFEF. Такое решение он принял после скандала с поцелуем спортсменки на церемонии награждения. Резонансный случай даже стал поводом для возбуждения уголовного дела.