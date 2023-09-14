Британский ФК с непроизносимым названием из 58 букв попал под крыло Ла Лиги

В достигнутом соглашении сказано, что теперь на форме игроков будет красоваться логотип Ла Лиги. Также он появится на спонсорском знаке на въезде в поселение, в честь которого и назван клуб, который для краткости называют "Лланфэйрпвлл". Все двойные буквы "л" в названии заменят на знак испанского дивизиона. Сотрудничество продлится один сезон.