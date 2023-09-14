Названо 8 эффективных способов накопить на красивую жизнь с маленькой зарплатой

Только 26% россиян имеют финансовую подушку, которой им хватит на срок больше трёх месяцев в случае потери работы. При этом часто люди не понимают, куда уходят деньги: вроде постоянно зарабатывают, но богаче не становятся. Эффективными рекомендациями, как обеспечить себе достойную жизнь даже при небольшой зарплате, с Лайфом поделилась директор по маркетингу приложения "Шерри" Ольга Пыжова.

Откладывайте по 10% с дохода. По словам специалиста, можно начать с малого: открыть отдельный счёт и переводить на него 10% от зарплаты и других финансовых поступлений. Если вы зарабатываете 50 тысяч рублей в месяц, то при минимальных вложениях — по пять тысяч — за год можно накопить 60 тысяч рублей, а если вы решите откладывать по десять тысяч или больше, за двенадцать месяцев сумма вырастет до 120 тысяч рублей.

Подключите "копилку" к счёту. Это помогает автоматически откладывать фиксированную долю с зарплаты, объясняет эксперт. Кроме того, от каждой траты сервис может переводить процент, который вы сами определите. Допустим, это будет 15%. Теперь представим, что за день вы купите чашку кофе за 350 рублей, офисный обед за 150 рублей, продукты на тысячу и потратите 500 рублей на такси. Таким образом, в копилку поступит 300 рублей, которые за месяц при похожих или больших тратах превратятся в девять тысяч. Теоретически за год может набежать сумма в 108 тысяч рублей.

Сохраняйте деньги от несовершённых покупок. Часто человеку не столько нужна определённая вещь, сколько он хочет порадовать себя или компенсировать плохой день. Однако внушительная сумма на счету поднимает настроение не меньше. Если вы присмотрели платье за три с половиной тысячи рублей, подумайте, что три такие покупки приравниваются уже к десяти тысячам. Действительно ли вам так необходима обновка, как часто вы будете её носить, приятнее держать платье на вешалке или сэкономленную сумму на счету — ответьте на эти вопросы и только тогда принимайте решение, рекомендует Пыжова. То же самое касается, на первый взгляд, мелких покупок: иногда из товаров за триста-четыреста рублей собирается корзина на пять-семь тысяч.

Устройте челлендж 365. Азартные люди могут бросить себе вызов и гарантированно за год увеличить финансовые сбережения. Для этого нужно откладывать сумму, которая равна порядковому числу каждого дня в году. Так, 1 января нужно отложить один рубль, а 31 декабря — 365 рублей. Таким образом, за год сохранится 66 795 рублей.

Помните про "хвостики". В конце каждого дня переводите на сберегательный счёт "хвостики" от оставшейся суммы, советует эксперт по финансам. Делайте так, чтобы на банковской карте оставалось круглое число. Например, если к концу дня у вас осталось 2569 рублей, отложите 9, 69 или 569 рублей — смотря сколько денег вам нужно до следующей зарплаты или других поступлений.

Найти дополнительный источник дохода. Как отмечает Пыжова, это одна из самых эффективных рекомендаций, которую многие игнорируют. Можно вязать, печь торты или рисовать на продажу, а профиль с работами завести на специальных сайтах. Поищите возможности заработка в Интернете: писать тексты, редактировать фото или создавать логотипы. Или же зарабатывать с помощью реферальных ссылок и соцсетей.

Пользуйтесь скидочными картами. Большинство сетевых супермаркетов, кафе, аптек, АЗС предлагают свои карты лояльности, которые помогают экономить и тратить деньги в дальнейшем. Обычно они стоят недорого и почти сразу окупаются. Плюс владельцы карт часто получают персональные предложения, промокоды и скидки.

Начните сейчас. Специалист настоятельно рекомендует не поддаваться на уловки мозга, который говорит: "Отличные советы, начну копить деньги со следующего месяца, а пока закажу роллы за 700 рублей". Вряд ли что-то изменится, если вы будете постоянно откладывать решения и свою жизнь. Поэтому не стоит ждать новой зарплаты — посмотрите, сколько денег вы можете сохранить уже сегодня. Даже 50 или 200 рублей — это лучше, чем ничего.