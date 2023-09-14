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14 сентября, 12:45

Креатор раскрыл 5 секретов успеха куклы Барби

Маркетолог Скяев назвал инклюзивность и рекламу секретами успеха куклы Барби

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Кукла Барби имеет ряд особенностей и факторов, которые делают её такой популярной и успешной на протяжении многих лет. Подробнее о них перед выходом одноимённого фильма на российские экраны Лайфу рассказал маркетолог и креатор Тамерлан Скяев.

Первым качеством, сделавшим куклу Барби феноменом, маркетолог назвал облик игрушки — внешность модной взрослой женщины, которая отвечала веяниям тех лет. Благодаря разнообразию нарядов Барби не только шла в ногу со временем, но и опередила его.

Маркетолог и креатор Тамерлан Скяев. Фото © Предоставлено Лайфу

Маркетолог и креатор Тамерлан Скяев. Фото © Предоставлено Лайфу

Вторым важным отличием от остальных игрушек собеседник Лайфа считает разнообразие кукол: Барби представлена в широком ассортименте рас, типов телосложения, волос и стилей. Это позволяет девочкам выбирать куклу, которая отражает их собственную индивидуальность и многообразие.

"Франшиза Barbie также активно привлекает внимание к вопросам равноправия полов и инклюзии, стремясь представить разнообразие форм, размеров и этнических групп через свои куклы и истории", объяснил креатор.

Третьим важным фактором стали успешные маркетинговые кампании. Компания Mattel, создатель Барби, проводит мощные маркетинговые кампании, включающие телевизионную рекламу, интернет-контент, партнёрство с известными брендами и сотрудничество со знаменитыми личностями. Это помогает поддерживать интерес к кукле Барби и удерживать её в центре внимания.

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Также Скяев призвал не недооценивать и социокультурное значение игрушки: кукла Барби стала символом моды, стиля и женской эмансипации. Она стимулировала девочек мечтать о своём будущем, представлять себя в разных профессиях и стремиться к достижению своих целей.

А ещё эксперт по маркетингу отметил долговечность игрушки: кукла Барби появилась на рынке в 1959 году и продолжает быть популярной до сих пор. Её продолжительный успех связан с постоянным обновлением линейки кукол с учётом новых модных трендов и инновационных функций.

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"Это некоторые факторы, которые помогают объяснить успешность куклы Барби на рынке. Маркетологи компании Mattel постоянно работают над улучшением и продвижением куклы, чтобы она оставалась актуальной и привлекательной для нового поколения детей", добавил Скяев.

Хорошим тому подтверждением можно назвать то, что в 2023 году франшиза Барби успешно оживила свою куклу с помощью одной из самых прекрасных актрис мирового масштаба — Марго Робби. Эксперт-маркетолог считает, что это образец безупречного выбора стратегии.

Учёный объяснил, чем всех привлекает Барби и где здесь кроется проблема

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Напомним, фильм "Барби" уже сегодня, 14 сентября, начинают показывать в кинотеатрах ряда российских городов. Картина выходит в прокат с официальными голосами сыгравших в ней актёров.

Ольга Годуненко
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