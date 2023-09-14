Москва одержала победу на саммите G20, так как страны Европы и США не смогли продавить украинскую повестку и осудить спецоперацию в итоговой декларации мероприятия. Об этом пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked.

"Отсутствие формулировок о "российской агрессии" имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягчёнными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели", — пояснил он.