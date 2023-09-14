В Британии объявили Россию победителем саммита G20 из-за разозлившей Зеленского декларации
Spiked: Россия победила на саммите G20 из-за ослабления влияния Запада
Москва одержала победу на саммите G20, так как страны Европы и США не смогли продавить украинскую повестку и осудить спецоперацию в итоговой декларации мероприятия. Об этом пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked.
"Отсутствие формулировок о "российской агрессии" имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягчёнными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели", — пояснил он.
По его мнению, Вашингтон прекрасно понимает, что теряет свои лидерские позиции в мире, а старый миропорядок трещит по швам. Фуреди добавил, что пока ещё Коллективный Запад никак не может понять своё место в новых условиях.
Напомним, 9–10 сентября в Нью-Дели прошёл саммит "Большой двадцатки". На нём приняли итоговую декларацию, которую сразу назвали ударом для Запада и Украины. В коммюнике не оказалось ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины выразил недовольство этим фактом. А в Испании и вовсе сообщили, что президент Незалежной Владимир Зеленский впал в истерику из-за саммита G20.
ТАСС / EPA / RAJAT GUPTA