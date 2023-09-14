Задержанная с мефедроном Искандер собирала деньги на лечение онкобольной матери

Знакомые задержанной с мефедроном актрисы Рамили Искандер вспоминают о ней как о девочке из деревни, которая хотела добиться славы и роскошной жизни и шла для этого по головам. Она бралась за разные шабашки, танцевала стриптиз за деньги, а однажды продала квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной матери, и просила знакомых приютить её. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на её окружение.

"С виду отличница, очень хорошая. Когда домой ездила, привозила оттуда пироги от мамы, курочек домашних. Но дама она беспринципная, к цели могла идти и не совсем честными путями. Её у нас не особо любили, в том числе и за романы с режиссёрами", — вспоминает одна из приятельниц артистки.

Однажды актриса позвала знакомую поработать на вечеринке — нужно было станцевать стриптиз, но за хорошую плату. Приятельница согласилась, но после одного раза зареклась больше на таких мероприятиях появляться. При этом про Рамилю вспоминает, что ей та атмосфера была абсолютно по душе.

"Она себя там вполне комфортно чувствовала. Поэтому история с торговлей наркотиками для меня с ней очень даже вяжется, хотя для многих может быть шоком", — подчеркнула знакомая Искандер.

Однажды актриса обратилась к знакомым за помощью — у неё совсем не было денег и негде было ночевать. Искандер тогда собирала деньги на дорогостоящее лечение матери, у которой обнаружили рак. Чтобы оплатить расходы, она даже говорила, что продала какую-то квартиру. По мнению друзей, это тоже могло сподвигнуть девушку связаться с наркотиками, чтобы заработать быстрых денег.