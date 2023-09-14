Задержанная с мефедроном Искандер собирала деньги на лечение онкобольной матери
Рамиля Искандер. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Знакомые задержанной с мефедроном актрисы Рамили Искандер вспоминают о ней как о девочке из деревни, которая хотела добиться славы и роскошной жизни и шла для этого по головам. Она бралась за разные шабашки, танцевала стриптиз за деньги, а однажды продала квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной матери, и просила знакомых приютить её. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на её окружение.
"С виду отличница, очень хорошая. Когда домой ездила, привозила оттуда пироги от мамы, курочек домашних. Но дама она беспринципная, к цели могла идти и не совсем честными путями. Её у нас не особо любили, в том числе и за романы с режиссёрами", — вспоминает одна из приятельниц артистки.
Однажды актриса позвала знакомую поработать на вечеринке — нужно было станцевать стриптиз, но за хорошую плату. Приятельница согласилась, но после одного раза зареклась больше на таких мероприятиях появляться. При этом про Рамилю вспоминает, что ей та атмосфера была абсолютно по душе.
"Она себя там вполне комфортно чувствовала. Поэтому история с торговлей наркотиками для меня с ней очень даже вяжется, хотя для многих может быть шоком", — подчеркнула знакомая Искандер.
Однажды актриса обратилась к знакомым за помощью — у неё совсем не было денег и негде было ночевать. Искандер тогда собирала деньги на дорогостоящее лечение матери, у которой обнаружили рак. Чтобы оплатить расходы, она даже говорила, что продала какую-то квартиру. По мнению друзей, это тоже могло сподвигнуть девушку связаться с наркотиками, чтобы заработать быстрых денег.
"Она мать-одиночка, сына надо поднимать, а тут ещё такое, да и всё-таки жить она привыкла в комфорте", — говорят друзья Рамили.
Как уже рассказывал Лайф, заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Запрещённые вещества обнаружили во время обыска у неё дома и в машине. Возбуждено уголовное дело. Артистка уже согласилась пойти на сделку со следствием и с потрохами сдала своего подельника. Преступницу поместили под стражу. Адвокат оценил её шансы избежать 20 лет тюрьмы.