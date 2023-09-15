Китай не раскрывает, куда подевался их министр обороны, встречавшийся с Путиным

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин не стала комментировать информацию западных СМИ об исчезновении главы оборонного ведомства страны Ли Шанфу.

"Мне ничего не известно о ситуации, которую вы упомянули", — заявила она на брифинге, где один из журналистов попросил её прокомментировать отсутствие господина Ли Шанфу на публике уже долгое время.

Ранее американская военная разведка сообщила, что пропавший из медиаполя министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от занимаемой должности и находится под следствием. К слову, министр действительно не появлялся на публике около двух недель. В ведомстве объясняли "исчезновение" Ли Шанфу неудовлетворительным состоянием здоровья, однако в США уверены, что всё дело в проблемах с законом.