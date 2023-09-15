Песков: РФ и КНДР не заключали соглашений по военно-техническому сотрудничеству

Москва и Пхеньян не подписывали соглашений по военно-техническому сотрудничеству после переговоров между лидерами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов", — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщал Лайф, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также главы государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. В ответ северокорейский лидер вручил Путину тоже карабин, но уже сделанный в КНДР. А на Украине Ким Чен Ына внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Политика обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной", а также в "пособничестве России". Вероятно, украинцы таким образом отреагировали на визит северокорейского лидера в РФ.