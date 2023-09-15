"Предсказуемо": Экономист оценил решение ЦБ повысить ключевую ставку
Эксперт Ракша: ЦБ поднял ключевую ставку, чтобы к 2024-му опустить инфляцию до 4%
Решение Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 13% является предсказуемым. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил экономист и автор телеграм-канала "Всё нормально, деньги есть!" Денис Ракша.
По словам эксперта, принятое параллельное решение об ужесточении требований по выдаче кредитов населению является оправданным, ведь это источник денег, создающий излишний спрос. Недостаточность предложений компенсируется сегодня импортом, который почти восстановился в стоимостном отношении до досанкционного периода, но стал скуднее в количественном, добавил Ракша.
В свою очередь, спрос на импорт давит на курс рубля, а количество этих товаров не успевает за количеством денег. Кроме того, экономист объяснил, что инфляция состоит из двух частей: монетарной и производственной. Первая связана с деньгами, а вторая — с издержками, из-за которых цены повышаются. И на производственную часть ЦБ повлиять никак не может.
"Центробанк пытается зажать ту часть инфляции, которая ему подконтрольна. Он стремится к тому, чтобы с нынешнего уровня опустить инфляцию к следующему году до четырёх процентов. Но инфляция связана с потребительской корзиной, а это значит, что даже при показателе в четыре процента реальная инфляция для каждого из нас будет другой", — объяснил Ракша.
Напомним, в августе россиян ждало резкое повышение ключевой ставки — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным. На заседании сегодня, 15 сентября, совет директоров Банка России принял решение снова повысить ставку. На этот раз до 13% годовых.
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