"Предсказуемо": Экономист оценил решение ЦБ повысить ключевую ставку

Решение Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 13% является предсказуемым. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил экономист и автор телеграм-канала "Всё нормально, деньги есть!" Денис Ракша.

По словам эксперта, принятое параллельное решение об ужесточении требований по выдаче кредитов населению является оправданным, ведь это источник денег, создающий излишний спрос. Недостаточность предложений компенсируется сегодня импортом, который почти восстановился в стоимостном отношении до досанкционного периода, но стал скуднее в количественном, добавил Ракша.

В свою очередь, спрос на импорт давит на курс рубля, а количество этих товаров не успевает за количеством денег. Кроме того, экономист объяснил, что инфляция состоит из двух частей: монетарной и производственной. Первая связана с деньгами, а вторая — с издержками, из-за которых цены повышаются. И на производственную часть ЦБ повлиять никак не может.