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15 сентября, 19:17

Обвиняемый в госизмене депутат Рады Шуфрич арестован на два месяца

Суд в Киеве арестовал на два месяца обвиняемого в госизмене депутата Рады Шуфрича

<p>Украинский депутат Нестор Шуфрич. Обложка © ТАСС / Анна Марченко</p>

Украинский депутат Нестор Шуфрич. Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заключён под стражу на два месяца. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева.

По данным украинского издания "Общественное. Новости", Шуфрича арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

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Как сообщал Лайф, в начале марта 2022 года на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Тогда бывший депутат Кива обвинил своего коллегу в инсценировке задержания. По его словам, сотрудничество с Владимиром Зеленским пошло Шуфричу на пользу и он решил конкурировать с президентом в актёрском мастерстве. Однако сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура Украины обвинила Шуфрича в госизмене.

Оксана Попова
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