Обвиняемый в госизмене депутат Рады Шуфрич арестован на два месяца
Суд в Киеве арестовал на два месяца обвиняемого в госизмене депутата Рады Шуфрича
Украинский депутат Нестор Шуфрич. Обложка © ТАСС / Анна Марченко
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заключён под стражу на два месяца. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева.
По данным украинского издания "Общественное. Новости", Шуфрича арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.
Как сообщал Лайф, в начале марта 2022 года на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Тогда бывший депутат Кива обвинил своего коллегу в инсценировке задержания. По его словам, сотрудничество с Владимиром Зеленским пошло Шуфричу на пользу и он решил конкурировать с президентом в актёрском мастерстве. Однако сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура Украины обвинила Шуфрича в госизмене.