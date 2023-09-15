США и союзники на 800% нарастили импорт украинского зерна

Америка вместе с западными союзниками после выхода России из зерновой сделки сумела нарастить на 800% объёмы поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам. Об этом, как пишет журнал Foreign Policy, рассказала директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр.