США и союзники на 800% нарастили импорт украинского зерна
USAID: США с союзниками с лета увеличили объёмы импорта зерна из Киева на 800%
Америка вместе с западными союзниками после выхода России из зерновой сделки сумела нарастить на 800% объёмы поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам. Об этом, как пишет журнал Foreign Policy, рассказала директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр.
"С июля... нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам (по рекам, железным и наземным дорогам)", — призналась Пауэр.
Действие зерновой сделки было прекращено со стороны России 18 июля из-за игнорирования условий Москвы. Кроме того, РФ отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. Недавно замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что возобновление зерновой инициативы с Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов возможно только после получения реальной отдачи по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки.
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