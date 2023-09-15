"Роскосмос" озвучил основную причину крушения "Луны-25"

Российская автоматическая станция "Луна-25" рухнула из-за несработавших акселерометров. Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, на данный момент это основная причина аварии.

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал он на пресс-конференции.