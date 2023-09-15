"Роскосмос" озвучил основную причину крушения "Луны-25"
"Роскосмос": "Луна-25" рухнула из-за несработавших акселерометров
Автоматическая межпланетная станция "Луна-25". Обложка © Laspace.ru
Российская автоматическая станция "Луна-25" рухнула из-за несработавших акселерометров. Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, на данный момент это основная причина аварии.
"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал он на пресс-конференции.
Борисов подчеркнул, что специалисты выясняют причины аварии, а расследование планируют завершить до конца сентября. Также он уточнил, что есть 16 версий крушения, 11 из которых уже проверили.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если бы всё прошло по плану, то 21 августа она села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым подобным аппаратом в истории России. Уже 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности. К сожалению, 19 августа, после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск, связь с космическим аппаратом прервалась.