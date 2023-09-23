10 поделок, доказывающие, что далеко не всегда сделанный своими руками подарок — лучшее решение
Хотите узнать, какие презенты лучше не делать своими руками? Собрали 10, мягко говоря, странных поделок, которым не обрадуется ни один получатель. Зато от их вида вы точно посмеётесь!
"Друг отрезал дреды. Его мама сделала из них лежанку для кота..." — Dry-Context-3590.
Фото © Reddit / Dry-Context-3590
"Интересно, кто это умудрился придумать..." — Inotlife.
Фото © Reddit / Inotlife
"Это настоящий кусок хлеба... Его покрыли цементом и теперь используют в качестве подставки под кружки..." — Dominik_DarkLight.
Фото © Reddit / Dominik_DarkLight
"Зачем?!" — dianaateme.
Фото © Reddit / dianaateme
"Подставка под телефон моего приятеля", — johnsterp.
Фото © Reddit / johnsterp
"А это... интересно", — AbnerShorthand.
Фото © Reddit / AbnerShorthand
"Как вам ручная электропила?" — anthum21.
Фото © Reddit / anthum21
"Чем больше пытаешься понять, что тут происходит, тем хуже это получается", — gebali.
Фото © Reddit / gebali
"Я даже не знаю, что сказать..." — stuetel.
Фото © Reddit / stuetel
"А как здесь уборку делать?!" — pixiepebbles.
Фото © Reddit / pixiepebbles
Reddit / johnsterp / dianaateme