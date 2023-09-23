10 поделок, доказывающие, что далеко не всегда сделанный своими руками подарок — лучшее решение

"Друг отрезал дреды. Его мама сделала из них лежанку для кота..." — Dry-Context-3590.

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"Интересно, кто это умудрился придумать..." — Inotlife.

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"Это настоящий кусок хлеба... Его покрыли цементом и теперь используют в качестве подставки под кружки..." — Dominik_DarkLight.

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"Подставка под телефон моего приятеля", — johnsterp.

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"Как вам ручная электропила?" — anthum21.

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"Чем больше пытаешься понять, что тут происходит, тем хуже это получается", — gebali.

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"Я даже не знаю, что сказать..." — stuetel.

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"А как здесь уборку делать?!" — pixiepebbles.