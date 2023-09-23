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23 сентября, 05:00

10 поделок, доказывающие, что далеко не всегда сделанный своими руками подарок — лучшее решение

Хотите узнать, какие презенты лучше не делать своими руками? Собрали 10, мягко говоря, странных поделок, которым не обрадуется ни один получатель. Зато от их вида вы точно посмеётесь!

"Друг отрезал дреды. Его мама сделала из них лежанку для кота..." Dry-Context-3590.

Фото © Reddit / Dry-Context-3590

Фото © Reddit / Dry-Context-3590

"Интересно, кто это умудрился придумать..." Inotlife.

Фото © Reddit / Inotlife

Фото © Reddit / Inotlife

"Это настоящий кусок хлеба... Его покрыли цементом и теперь используют в качестве подставки под кружки..." Dominik_DarkLight.

Фото © Reddit / Dominik_DarkLight

Фото © Reddit / Dominik_DarkLight

"Зачем?!" dianaateme.

Фото © Reddit / dianaateme

Фото © Reddit / dianaateme

"Подставка под телефон моего приятеля", — johnsterp.

Фото © Reddit / johnsterp

Фото © Reddit / johnsterp

"А это... интересно", — AbnerShorthand.

Фото © Reddit / AbnerShorthand

Фото © Reddit / AbnerShorthand

"Как вам ручная электропила?" anthum21.

Фото © Reddit / anthum21

Фото © Reddit / anthum21

"Чем больше пытаешься понять, что тут происходит, тем хуже это получается", — gebali.

Фото © Reddit / gebali

Фото © Reddit / gebali

"Я даже не знаю, что сказать..." stuetel.

Фото © Reddit / stuetel

Фото © Reddit / stuetel

"А как здесь уборку делать?!" pixiepebbles.

Фото © Reddit / pixiepebbles

Фото © Reddit / pixiepebbles

В ногах правда есть, или как определить, что за человек перед вами, по его ботинкам

В ногах правда есть, или как определить, что за человек перед вами, по его ботинкам

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Reddit / johnsterp / dianaateme

Сергей Трофимов
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