Главный тренер ЦСКА перенёс инфаркт
Главный тренер пляжного футбольного клуба ЦСКА Белоусов перенёс инфаркт
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Белоусов (справа). Обложка © VK / "Клуб пляжного футбола ЦСКА"
Главный тренер пляжного футбольного клуба ЦСКА Сергей Белоусов перенёс инфаркт. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба московской команды.
"Тренер армейцев Сергей Белоусов на этой неделе перенëс инфаркт. На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней", — говорится в сообщении.
В клубе добавили, что 56-летний специалист не может присутствовать на матчах Кубка России в Анапе. Исполняющим обязанности главного тренера пляжного футбольного клуба ЦСКА стал Михаил Семёнов.
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