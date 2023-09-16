Главный тренер ЦСКА перенёс инфаркт

Главный тренер пляжного футбольного клуба ЦСКА Сергей Белоусов перенёс инфаркт. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба московской команды.

"Тренер армейцев Сергей Белоусов на этой неделе перенëс инфаркт. На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней", — говорится в сообщении.