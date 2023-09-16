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16 сентября, 13:41

Главный тренер ЦСКА перенёс инфаркт

Главный тренер пляжного футбольного клуба ЦСКА Белоусов перенёс инфаркт

<p>Главный тренер московского ЦСКА Сергей Белоусов (справа). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/cskabeachsoccer?w=wall-164883839_4382" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Клуб пляжного футбола ЦСКА"</a></p>

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Белоусов (справа). Обложка © VK / "Клуб пляжного футбола ЦСКА"

Главный тренер пляжного футбольного клуба ЦСКА Сергей Белоусов перенёс инфаркт. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба московской команды.

"Тренер армейцев Сергей Белоусов на этой неделе перенëс инфаркт. На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней", — говорится в сообщении.

В клубе добавили, что 56-летний специалист не может присутствовать на матчах Кубка России в Анапе. Исполняющим обязанности главного тренера пляжного футбольного клуба ЦСКА стал Михаил Семёнов.

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Светлана Оперук
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