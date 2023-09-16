Экс-советник Кучмы рассказал о тяжёлой для Украины ситуации в Чёрном море

Из-за присутствия флота РФ Украина оказалась лишена доступа к Чёрному морю. Ситуация там является тяжёлой для Киева, поскольку Москва блокирует любые перевозки. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что Украина не может экспортировать свои товары по Чёрному морю из-за присутствия в регионе флота России. Ситуацию усложняет то, что соседние с Незалежной страны Восточной Европы заблокировали экспорт зерна.

"Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю "огненный мешок", — сказал политолог в видео на своём YouTube-канале.