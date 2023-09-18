МИД Франции подтвердил, что Зеленский примет участие в заседании СБ ООН
Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое состоится 20 сентября. Эту информацию подтвердила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"СБ ООН соберётся в среду с участием президента Зеленского", — сказала она журналистам.
Напомним, 20 сентября Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по украинскому конфликту во время недели высокого уровня Генассамблеи. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что участие во встрече мировых лидеров ООН, а также в заседании Совбеза планирует принять и Владимир Зеленский. При этом Россию на мероприятиях в Нью-Йорке будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
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