МИД Франции подтвердил, что Зеленский примет участие в заседании СБ ООН

Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое состоится 20 сентября. Эту информацию подтвердила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"СБ ООН соберётся в среду с участием президента Зеленского", — сказала она журналистам.