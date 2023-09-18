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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 17:57
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Трансгендер – спикер ВСУ резко отказался от своих слов о "крестовой охоте" на русских военкоров

Трансгендер из ВСУ Эштон-Чирилло опроверг обвинения в угрозах журналистам РФ

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / SarahAshtonLV

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / SarahAshtonLV

Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло отрицает, что угрожал российским журналистам убийством. Об этом он заявил в своей соцсети X (бывший Twitter).

"Я ни разу не угрожал убить какого-либо журналиста", — написал трансгендер из ВСУ.

Публикация трансгендера – спикера ВСУ с угрозами в адрес российских журналистов. Видео © Twitter.com / Sarah Ashton-Cirillo

Ранее трансгендер – спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло выложил новое видео с угрозами в адрес журналистов и официальных лиц РФ. В ролике он призывает к началу охоты на русских военкоров "на следующей неделе во имя Бога и полного освобождения". В Совфеде потребовали добраться до трансгендера – спикера из ВСУ после открытых угроз. А русских военкоров призвали быть осторожными, поскольку "нацисты никогда не перестанут быть нацистами".

Депутат Боярский возмущён угрозами трансгендера – спикера ВСУ журналистам РФ
Депутат Боярский возмущён угрозами трансгендера – спикера ВСУ журналистам РФ
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Александра Мышляева
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