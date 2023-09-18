Трансгендер – спикер ВСУ резко отказался от своих слов о "крестовой охоте" на русских военкоров
Трансгендер из ВСУ Эштон-Чирилло опроверг обвинения в угрозах журналистам РФ
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / SarahAshtonLV
Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло отрицает, что угрожал российским журналистам убийством. Об этом он заявил в своей соцсети X (бывший Twitter).
"Я ни разу не угрожал убить какого-либо журналиста", — написал трансгендер из ВСУ.
Публикация трансгендера – спикера ВСУ с угрозами в адрес российских журналистов. Видео © Twitter.com / Sarah Ashton-Cirillo
Ранее трансгендер – спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло выложил новое видео с угрозами в адрес журналистов и официальных лиц РФ. В ролике он призывает к началу охоты на русских военкоров "на следующей неделе во имя Бога и полного освобождения". В Совфеде потребовали добраться до трансгендера – спикера из ВСУ после открытых угроз. А русских военкоров призвали быть осторожными, поскольку "нацисты никогда не перестанут быть нацистами".