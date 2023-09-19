Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза из-за событий в Карабахе
МИД Армении: Баку совершает акт агрессии против населения Нагорного Карабаха
Действия Азербайджана являются широкомасштабным актом агрессии против жителей Нагорного Карабаха и говорят о стремлении завершить политику "этнической чистки" в отношении региона. Об этом заявили в МИД Армении.
"19 сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию", — говорится в публикации дипломатического ведомства.
На фоне начала Азербайджаном антитеррористической операции в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза республики для обсуждения ситуации в регионе, сообщается в публикации пресс-службы совета в социальной сети.
"Заседание Совета безопасности проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха", — сказано в сообщении Совбеза.
Ранее Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, цель которых — "восстановление конституционного строя", а также пресечение провокаций, разоружение и вывод с территории "формирований Вооружённых сил Армении". Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на данный момент продолжаются контакты по ситуации, в том числе с Баку. Ведомство выступит с заявлением о происходящем после консультаций.
Напомним, Нагорный Карабах с давних времён является одной из главных горячих точек мира. Только за XX век в регионе произошли три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее такое обострение между сторонами произошло осенью 2020 года, тогда конфликт был погашен при посредничестве президента России Владимира Путина. Однако недавно ситуация в Нагорном Карабахе снова стала накаляться, а премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе заявил, что РФ якобы "сдала" регион, хотя сам ранее признал его частью Азербайджана.