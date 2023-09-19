Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза из-за событий в Карабахе

Действия Азербайджана являются широкомасштабным актом агрессии против жителей Нагорного Карабаха и говорят о стремлении завершить политику "этнической чистки" в отношении региона. Об этом заявили в МИД Армении.

"19 сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию", — говорится в публикации дипломатического ведомства.

На фоне начала Азербайджаном антитеррористической операции в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза республики для обсуждения ситуации в регионе, сообщается в публикации пресс-службы совета в социальной сети.

"Заседание Совета безопасности проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха", — сказано в сообщении Совбеза.