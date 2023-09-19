Песков заявил, что Путин и Пашинян не контактировали после письма последнего
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после письма последнего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сам президент Путин говорил во Владивостоке: действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны по происходящему. <…> Каких-либо других контактов с тех пор не было", — сказал он.
По словам представителя Кремля, на данный момент "согласовываются другие контакты", о чём будет проинформировано позже.
Напомним, сегодня, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. В свою очередь премьер-министр республики заявил, что Баку втягивает страну в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.
К слову, только за XX век Нагорный Карабах пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последний конфликт разгорелся в сентябре 2020 года, его удалось потушить при посредничестве президента России Владимира Путина.
ТАСС / POOL / Илья Питалев