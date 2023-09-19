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19 сентября, 14:11

Песков заявил, что Путин и Пашинян не контактировали после письма последнего

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после письма последнего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сам президент Путин говорил во Владивостоке: действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны по происходящему. <…> Каких-либо других контактов с тех пор не было", — сказал он.

По словам представителя Кремля, на данный момент "согласовываются другие контакты", о чём будет проинформировано позже.

Песков: Москва обеспокоена эскалацией конфликта и боевыми действиями в Карабахе

Песков: Москва обеспокоена эскалацией конфликта и боевыми действиями в Карабахе

Напомним, сегодня, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. В свою очередь премьер-министр республики заявил, что Баку втягивает страну в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

К слову, только за XX век Нагорный Карабах пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последний конфликт разгорелся в сентябре 2020 года, его удалось потушить при посредничестве президента России Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александр Юнашев
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